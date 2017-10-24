Озвучены цены нового Chevrolet Traverse для России

Российский офис компании Chevrolet сегодня сообщил, что наконец стартовал прием заказов на новый кроссовер Chevrolet Traverse. Данную модель очень долго ждали на российском рынке, и вот продажи начались. Как отмечается, автомобиль для российского рынка получил лишь один мотор.

Chevrolet Traverse последнего поколения представлен для россиян только с одним двигателем. Данный вариант оснащается мощным 6-цилидровым мотором, объем которого составляет 3,6 литра, а вырабатываемая мощность достигает 318 лошадиных сил. Силовая установка работает с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая передает крутящий момент на обе оси. Стоит отметить, что Chevrolet Traverse довольно "прожорливый", кроссовер работает на 95-ом топливе, а расход в смешанном цикле составляет 10 литров на 100 километров пути. Однако это все покрывается отличными ходовыми характеристиками, автомобиль набирает первую сотню за 7,6 секунды.

Как и предполагалось ранее, новинка доступна в трех комплектациях. Базовая версия является семиместным кроссовером с диваном и "капитанскими" креслами. Комплектация LE оснащается дополнительным сиденьем.

Цены на новый Chevrolet Traverse стартуют с отметки 2 990 000 рублей, такая комплектация оснащена системами дистанционного запуска двигателя, электрическим "ручником", датчиками давления и многими другими технологиями.