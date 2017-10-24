Озвучены цены нового Chevrolet Traverse для России

Сегодня, 15:56 \\ Авто/Мото

Российский офис компании Chevrolet сегодня сообщил, что наконец стартовал прием заказов на новый кроссовер Chevrolet Traverse. Данную модель очень долго ждали на российском рынке, и вот продажи начались. Как отмечается, автомобиль для российского рынка получил лишь один мотор.

 

Chevrolet Traverse последнего поколения представлен для россиян только с одним двигателем. Данный вариант оснащается мощным 6-цилидровым мотором, объем которого составляет 3,6 литра, а вырабатываемая мощность достигает 318 лошадиных сил. Силовая установка работает с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая передает крутящий момент на обе оси. Стоит отметить, что Chevrolet Traverse довольно "прожорливый", кроссовер работает на 95-ом топливе, а расход в смешанном цикле составляет 10 литров на 100 километров пути. Однако это все покрывается отличными ходовыми характеристиками, автомобиль набирает первую сотню за 7,6 секунды.

 

Как и предполагалось ранее, новинка доступна в трех комплектациях. Базовая версия является семиместным кроссовером с диваном и "капитанскими" креслами. Комплектация LE оснащается дополнительным сиденьем.

 

Цены на новый Chevrolet Traverse стартуют с отметки 2 990 000 рублей, такая комплектация оснащена системами дистанционного запуска двигателя, электрическим "ручником", датчиками давления и многими другими технологиями.

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Автор - Михаил Матренинский
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