«АвтоВАЗ» увеличил продажи LADA в марте на 22,3%

«АвтоВАЗ» в марте текущего года продаж на внутреннем рынке 30 708 транспортных средств бренда LADA. Данный результат на 22,3% превосходит прошлогодний показатель за тот же период.

По итогам первого квартала «АвтоВАЗ» увеличил продажи марки LADA на 28,8% в годовом сравнении. За отчетный период жители России приобрели 79 114 транспортных средств отечественного бренда.

Самой востребованной моделью ПАО «АвтоВАЗ» остается LADA Vesta. В прошлом месяце россияне купили 9 181 седан. Продажи автомобиля выросли на 52,1% в годвоом сравнении. На второй позиции оказалась LADA Granta, реализованная тиражом в 8 381 единицу, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает универсал Largus с результатом в 3 569 проданных машин с «плюсом» в 90,4%. Фургон «Ларгус» реализован в количестве 1 346 экземпляров, что на 54,5% больше, чем годом ранее.

В прошлом месяце «АвтоВАЗ» отправил в продажу седан LADA Granta в сборке City. Стоимость машины составляет от 492 400 рублей.

Также «АвтоВАЗ» дополнил оборудование седана LADA Vesta. Седан стал более комфортным и безопасным благодаря системам, которыми раньше оснащались только универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Так, «Веста» с 1,8-литровым двигателем получил задние дисковые тормоза, круиз-контроль, ограничитель скорости, подогреваемые кресла, новый руль с полезными кнопками управления оборудованием автомобиля (начиная с версии Comfort) подлокотник с боксом. Машина стоит от 569 900 рублей.