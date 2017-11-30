Флагманский SUV от Hyundai получит название Palisade

Южнокорейские разработчики из компании Hyundai назовут свой полноразмерный кроссовер именем Palisade, которое запатентовано в США. Как сообщают обозреватели специализированных порталов, премьера нового авто пройдет на Детройстком автосалоне в 2019 году.

На мировой авторынок новинка выйдет в конце следующего года. Новинка сможет соперничать с американскими Chevrolet Suburban и Ford Expedition.

Отмечается, что машин построят на платформе, которая ляжет в основу серийного KIA Telluride. При просмотре попавших в сеть шпионских фото можно заключить, что дизайн Hyundai Palisade будет похож на новый Hyundai Santa Fe. Новинку оснастят зауженной головной оптикой и массивной радиаторной решеткой.

Существует вероятность, что в подкапотном пространстве новинки разместится 6-цилиндровый бензиновый агрегат объемом 3,3 литра с мощностью 290 л.с. Кроме него предусмотрена гибридная установка, в состав которой вошел 3,5-литровый мотор на 6 цилиндров. Отдача гибридного двигателя составит 400 "лошадок".