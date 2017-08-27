Большинство моделей Acura получит 4-цилиндровые моторы

Японская машиностроительная компания Acura намерена внедрить новый 4-цилиндровый двигатель на большинство грядущих моделей бренда. С этой целью модели получат пакет A-Spec Trim.

В настоящее время данный пакет используется только для спорткара Acura V-6, но скоро его будут применять на Acura TLX 2019. Раньше пакет внедряли только на модификации Acura TLX с 6-цилиндровым агрегатом. Теперь под капот Acura TLX 2019 расположится 4-цилиндровый мотор объемом 2,4 литра с производительностью 206 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Указанный рестайлинг призван сделать авто более бюджетным. За модель с двигателем на 4 цилиндра придется выложить около 39 000 долларов.

Новый Acura TLX обустроят колесными дисками размером 19 дюймов, большими воздухозаборниками и задними оветителями с тонировкой. В интерьере стоит выделить спортивную отделку и светодиодное освещение.