Опубликованы шпионские фотографии нового Renault Clio

Французские машиностроители продолжают разработку нового Renault Clio. Об этом свидетельствуют снимки, накануне показанные фотошпионами. Кадры автомобильных папарацци представлены изданием motor1.

Тот факт, что новый Renault Clio выведен на тесты, указывает на то, что уже в сентябре нынешнего года автомобиль может дебютировать на мотор-шоу в Париже. В России эта модель не продается, но ценится на европейском рынке.

Фотошпионы запечатлели прототип нового хэтчбека Renault Clio в нескольких ракурсах, но это не дало представления о внешности модели. На тестах машина была не просто закамуфлирована пленкой, но и замаскирована пластиковыми панелями. Поэтому даже форму кузова пока сложно описать.

Актуальная генерация хэтчбека Renault Clio была представлена в 2012 году. Каким станет пятое поколения модели, французы пока не сообщают. Судя по маскировке на испытаниях, машина получит другую внешность, но революционных преобразований в дизайне ждать не стоит.

Согласно слухам, новый Renault Clio получит беспилотные системы первого или второго поколения. Также есть вероятность, что машина получит полностью электрифицированную модификацию. Кроме того, в машине может появиться цифровая панель приборов.