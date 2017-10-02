В России отзывают три фургона Renault Master III

Французская машиностроительная компания Renault объявила о старте отзывной кампании своих трех фургонов Renault Master III. Причиной отзыва автомобилей на сервис выступает неисправность рулевого вала, о чем сообщают представители Росстандарт.

Под отзыв подпадают автомобили, проданные с ноября 2016 по июнь 2017 года. Как отмечает в Росстандарт, рулевой вал может отсоединиться от рулевой рейки из-за недостаточной затяжки клеммовых соединений.

На всех фургонах Renault Master III, попавших под отзывную кампанию, в СТО мастера проверят гайки крепления вилки карданного шарнира рулевого вала и при обнаружении неполадок подвергнут замене.

Все ремонтные работы осуществят за счет автопроизводителя. В 2017 году Renault отзывал 10 116 кроссоверов Renault Kaptur. Причиной сервисной кампании считались дефекты тормозных шлангов.