Представлен ТОП-5 копий легендарного «Гелендвагена»

Немецкий Mercedes-Benz G-Class давно стал иконой в мире внедорожников. Поэтому у культовой модели появилось немало подражателей. В новом ТОП-5 представлены именно копии «Гелендвагена».

Первое место рейтинга досталось Puch G-Klasse. Данная модель практически полностью повторяет оригинальный «Гелендваген», но производилась она под брендом Puch. Машину продавали в Европе и Африке.

Вторым в ТОП-5 стал Peugeot P4. Это лицензионная копия «Гелендвагена», но сходства у оригинала с «клоном» только внешние. Машина получила двигатели от Peugeot 504 с коробкой передач от модели 604. Автомобиль был неплохим внедорожником, однако потребителя не заинтересовал, чтобы долго продержаться на рынке.

Третье место досталось BAIC BJ80. Пусть машина и является китайской копией «Гелендвагена», но сделана качественно. Что не удивляет, ведь BAIC и Daimler являются партнерами. В любом случае, «клон» не способен соперничать с оригиналом, и продается, в основном, в КНР.

Четвертым в ТОП-5 стоит Force Gurkh. Автомобиль очень похож на Mercedes-Benz G-Class, но в его моторном отсеке расположена 2,6-литровая установка отдачей всего в 85 л.с.

Последним в пятерке оказался индийский Mahindra Bolero. Местное ателье R&T Auto Catalyst может преобразовать его и в обычный G500, и в G63 AMG, но только внешне. Технически «клон» не имеет ничего общего с оригиналом, и стоит в разы дешевле.