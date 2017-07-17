Петербургский автозавод Hyundai в первом квартале повысил производство на 10%

Завод корейского автопроизводителя Hyundai в Петербурге за первые три месяца 2018 года выпустил 59 600 автомобилей, что на 10% больше показателей аналогичного периода минувшего года. Об этом сообщает пресс-центр Hyundai.

Отмечается, что предприятие функционирует пять дней в неделю в три смены и задействует все производственные площадки. В 2018 году по плану Hyundai намерена выпустить 235 000 машин.

Большинство авто, выпущенных петербургским предприятием, продали на территории РФ. Однако 2400 авто отправились в Беларусь, Казахстан и Украину.

Общее число инвестиций в завод Hyundai в Санкт-Петербурге достиг больше 1 млрд долларов. За все годы присутствия завода Hyundai в РФ было выпущено больше 1 500 000 авто. В настоящее время компания проводит переговоры с властями РФ о постройке заводе, выпускающего двигатели. Напомним. что бестселлерами компании Hyundai в России остаются седан Solaris и новый кроссовер Creta.