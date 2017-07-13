В Бразилии тестируется новый Chevrolet Cobalt

Американская марка Chevrolet, подконтрольная автомобилестроительной компании General Motors, начала тестировать свой новый седан Chevrolet Cobalt на бразильских дорогах. Премьера новинки должна пройти в 2019 году.

Отмечается, что обновленный седан построят на архитектуре, разработанной совместно инженерами GM и SAIC. Она станет основой для седанов Prisma, Onix и иных моделей бренда. Техническая "начинка" новинки пока засекречена.

Ожидается, что в моторной линейке появится 3-цилиндровый двигатель объемом 1,0 литра. Производительность агрегата пока неизвестна. В настоящее время на бразильском авторынке предлагают текущую генерацию Chevrolet Cobalt с 1,8-литровым мотором, который может работать на бензине и этаноле. Он приводится в действие МКПП и АКПП, а за седан нужно выложить 66 590 реалов.

На сегодняшний день американский седан в РФ предлагается за 529 000 рублей. Его оснастили 1,5-литровым 106-сильным двигателем, работающим с МКПП.