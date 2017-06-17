Dongfeng анонсировал выход нового "молодёжного" кроссовера

Китайский автопроизводитель Dongfeng выложила в сеть фотографии своей новой модели, название которой пока засекречено. Как сообщают поднебесные СМИ, новый кроссовер выпустят под премиальным суббрендом Dongfeng Fenguangg.

Новинка ориентирована больше на молодежную публику. При рассмотрении выложенных в интернет изображения стоит отметить, что тновнку оснастили светодиодными фарами, а в профиль SUV подобен автомобилям японской Mazda. В соответствии с инсайдерской информацией, в подкапотном пространстве паркетника установят 1,5- и 1,8-литровый бензиновый турбоагрегат с производительностью 150 и 139 лошадиных сил соответственно. Они работают вместе с 5- и 6-диапазонной «механикой», а также вариатором с системой переднего привода.

Когда представят новинку неизвестно, но вероятно она дебютирует на Пекинском автосалоне. В Россию в скором времени должны приехать кроссоверы Dongfeng AX4 и Dongfeng Fengguang 580. Не исключено, что до нашей страны доберется и анонсированный сегодня SUV, ведь бренд существенно расширяет присутствие в РФ.