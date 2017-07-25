Infiniti озвучила специальные цены на свои модели в апреле для России

Японский премиальный бренд Infiniti объявил в России апрельские спецпредложения. В их рамках снизятся ценники на все модели марки, представленные на рынке страны.

Седан Infiniti Q50 2018, доработанный иной подвеской и адаптивным рулевым управлением второго поколения, в рамках спецпредложения стоит 1 725 000 рублей в сборке Pure. Машина оснащается 2-литровым мотором.

Купе Infiniti Q60 2018 с трехлитровым 405-сильным агрегатом и полным приводом в версии Sport ProActive предлагается в апреле в России за 3 105 000 рублей. Большой вседорожник QX60 по программе «трейд-ин» доступен по цене от 2 520 000 в сборке Elegance Roofrails. Машина оснащается бензиновой силовой установкой объемом 3,5 литра.

Модели Infiniti Q30/QX30 по спецпредложению продаются в России по цене в 1 769 990 и 2 118 000 рублей соответственно. Кросс-купе QX70 доступно по цене от 2 710 000 рублей. Модель QX50 продается минимум за 2 274 000 рублей. Стоимость QX60 составляет 2 520 000 рублей. QX80 в апреле придется выложить 3 950 000 рублей.

Спрос на автомобили марки Infiniti в России падает с начала года. Дилеры отчитались, что я за январь-февраль продали в стране 670 машин, что на 29% меньше, чем годом ранее.