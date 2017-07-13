На продажу выставлен ГАЗ-13 "Чайка", на которой ездил Брежнев

На портале «Юла.ру» опубликовали объявление о продаже советского лимузина ГАЗ-13 «Чайка», выпущенного в 1980 году. За него хотят выручить 30 000 000 рублей, а также отмечается, что на автомобиле ездил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев в ходе своей рабочей поездки в Узбекистан.

За все свое время лимузин сменил двух хозяев, а его пробег достиг 2 000 км. В моторном отсеке ГАЗ-13 «Чайка» разместился 8-цилиндровый агрегат объемом 5,53 литра с отдачей 195 лошадиных сил. Он работает в паре с 3-скоростной МКПП, а до первой «сотни» берет разгон за 20,0 секунд при предельной скорости в 160 км/ч.

Отмечается, что лимузин оснастили электрическими стеклоподъемниками, отопительной системой, противотуманками, стеклами с тонировкой и кожаными креслами. Раньше сообщали, что на продажу выставлен еще один правительственный автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ с АКПП и мотором от Nissan. Он был оценен в 20 000 000 рублей.