Новый Rolls-Royce Cullinan протестируют с National Geographic

Британский премиальный бренд Rolls-Royce накануне приступил к финальным тестам внедорожника Cullinan. Представители компании решили, что время некачественных шпионских снимков прошло и поэтому сами будут публиковать фото с испытаний новинки.





Руководство компании Rolls-Royce совместно с National Geographic начали финальное тестирование нового кроссовера Cullinan, который на данный момент испытывается на дорогах Шотландии. Примечательно то, что разработчики решили не скрывать автомобиль от посторонних глаз, а наоборот, показать его во всей красе. Поэтому, начиная с 4 апреля, компания будет публиковать качественные "шпионские" фото Rolls-Royce Cullinal в социальных сетях.



Испытательный проект Cullinan получил название «The Final Challenge», что переводится как «Последнее испытание». Согласно ему, автомобиль сначала прокатят по дорогах Шотладнии, потом его проверят в Альпах. Кроме того, новинка будет тестировать в пустыне и пересеченной местности Азии и США. Как отметили в пресс-службе, одним из испытателей новинки стал Кори Ричардс, получивший титул «Путешественник года-2012».



Напомним, Rolls-Royce Cullinan построен на основе Phantom и обладает мощнейшей 571-сильной силовой установкой, представленной 6,75-литровым 12-цилиндровым двигателем.