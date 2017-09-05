Хэтчбэк Citroen C1 обновили и оснастили обновленным мотором

Французская марка Citroen, входящая в структуру альянса PSA Group, представила новую версию своего компактного хэтчбэка Citroen C1. Авто получило дополнительные функции и обновленный силовой агрегат.

Теперь под капотом нового Citroen C1 разместился 3-цилиндровый двигатель от Toyota объемом 1,0 литра с производительностью 68-72 лошадиные силы. Мотор функционирует вместе с МКПП и роботизированной трансмиссией. Кроме того, в моторном отсеке расположили 82-сильную 1,2-литровую установку.

В салоне обновленного хэтчбэка отмечают мультимедийный центр с 7-дюймовым сенсорным экраном, который может работать вместе со службами Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. В перечне помощников стоит выделить камеру заднего вида, бесключевой доступ к салону и зажиганию, контроль за соблюдением рядности движения и опция при старте-подъеме.

Помимо всего, новинка получила версии Urban Ride и Elle. Первую модификацию обустроили черными корпусами наружных зеркал, стеклами с тонировкой и пятью цветами кузова на выбор. Вторая версия, названная в честь популярного женского журнала, оснащена тремя версиями цветов и 15-дюймовыми легкосплавными дисками колес.