Кроссовер Zotye X7 поменял оформление Volkswagen на стилистику Lexus

В интернете обнародовали первые фотографии китайского кроссовера Zotye X7, который выйдет на авторынок под суббрендом Domy и Damai. Отмечается, что кроссовер больше не является внешней копией прототипов Volkswagen, а сделан в духе Lexus.

Поднебесный паркетник Zotye X7 представили в минувшем году. Автомобиль имеет сходства с концептом Volkswagen Cross Coupe GTE, презентованным в 2015 году. В апреле 2018 года должна выйти спортивная модификация кроссовера.

После обновления паркетник Zotye X7 передней частью похож на внедорожники Lexus текущей генерации. Отмечается, что авто обустроили решеткой радиатора, новыми светодиодными фонарями, пересмотренными бамперами, измененной дверью багажного отсека и перемычкой между задними осветителями.

В оформлении Volkswagen Zotye X7 предлагается китайцам с 1,5, 1,8 и 2-литровыми бензиновыми двигателями с отдачей 163, 177 и 190 лошадиных сил. Они работают в тандеме с МКПП, АКПП и «роботом» с передним приводом. Вероятно, в новом обличье под капотом машины разместят 1,2 и 1,8-литровые агрегаты.