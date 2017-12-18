В России наладят производство нового седана KIA Quoris

Корейский седан KIA Quoris первого поколения для отечественного авторынка производят в Калининграде с 2013 года, а всего их выпустили в РФ больше 2 000 единиц. Однако пресс-центр «Автотор» сообщил о старте подготовки выпуска второй генерации KIA Quoris в третьем квартале 2018 года, что говорит о том, что новый седан выйдет на рынок к концу текущего года.

Мировой дебют нового флагманского седана прошел в Корее 20 марта нынешнего года. На домашнем авторынке модель называют KIA K9. KIA Quoris II разработан на той же архитектуре, что и Genesis G90. Размеры новинки достигают 5120X1915X1490 мм, а величина колесной базы составляет 3 105 миллиметров.

В Южной Корее под капот седан получит 6-цилиндровый 3,8-литровый 315-литровый агрегат, 8-цилиндровый мотор объемом 5,0 литра с отдачей 425 лошадиных сил и битурбированный двигатель мощностью 370 «лошадок» объемом 3,3 литра. Они работают в тандеме с 8-скоростным АКПП с задним приводом, а за доплату можно заказать систему полного привода.

Среди функций нового KIA Quoris стоит выделить светодиодные фары, сиденья с массажными опциями, интерактивную подсветку управляющих органов, мультимедийный центр с 12,3-дюймовым тачскрином, виртуальную панель управления, проекционный экран, круиз-контроль и ассистент движения в полосе. В Корее за седан придется выложить от 54 900 000 вон.