BMW отправила на финальные тесты кроссовер X5 нового поколения

Баварские машиностроители вывели на финальные тесты кроссовер BMW X5 нового поколения. Об этом свидетельствуют кадры фотошпионов, которые запечатлели прототип автомобиля на дорожных испытаниях в Германии. Снимки папарацци показал портал motor1.

Точная дата премьеры нового BMW X5 пока не озвучивается, но кроссовер должен дебютировать в ближайшее время. Машина станет конкурентом Mercedes GLE. Новинке не суждено стать флагманом бренда, так как в нынешнем году модельную линейку марки пополнит вседорожник X7.

Шпионские фотографии указывают на то, что новый BMW X5 получил характерную для баварского бренда переднюю часть кузова с большой радиаторной решеткой и с иными воздухозаборниками. Машина оборудована новыми светодиодными фарами.

Для BMW X5 нового поколения предусмотрена модернизированная мультимедийная система с жестовым и голосовым управлением. Кроме того, машина получила функцию автономной парковки.

Основой для нового BMW X5 послужило шасси CLAR. За счет этого новинка стала легче. Силовую линейку машины представят агрегаты с четырьмя, шестью и восемью цилиндрами. Также на рынке появится 600-сильгная гибридная версия кроссовера с приставкой M.

Флагманский BMW X7 отправится на конвейер до конца этого года. Он будет конкурировать с Range Rover, Mercedes-Benz GLS, Audi Q7 и Cadillac Escalade. Стоимость новинки составит порядка 130 000 евро.