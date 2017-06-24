Самый мощный Lamborghini Diablo GT почти без пробега уйдет с молотка

Продажей экземпляра Lamborghini Diablo GT занимается аукционный дом RM Sotheby’s. Машина проехала всего 276 километров.

Итальянские машиностроители выпустили 80 экземпляров модели Lamborghini Diablo GT. Один из них уйдет с молотка в мае в Монако.

В описании машина она называется «дичайшим» Lamborghini Diablo. Автомобиль является двенадцатым по счету, сошедшим с конвейера. Предполагается, что у этого экземпляра самый маленький пробег во всей серии. Личность владельца автомобиля не раскрывается. Также пока неясно, сколько будет стоить спорткар.

Модель Lamborghini Diablo в версии GT была представлена в 1999 году. Моторный отсек автомобиля занимает 12-цилиндровый V-образный двигатель, производительность которого составляет 583 лошадиные силы при 630 Нм крутящего момента. Агрегат спорткара укомплектован 5-МКПП, передающей крутящий момент на задний привод.