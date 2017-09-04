Lexus предлагает выгодные условия на покупку моделей в апреле

Японский премиальный бренд Lexus, подконтрольный машиностроительной компании Toyota, придумал специальные программы для покупки кроссоверов и внедорожников марки и седанов представительского класса Lexus ES. Особые условия действуют с 1 по 30 апреля текущего года при покупке машин 2017 и 2018 модельного года по программе Lexus Trade-In.

Согласно заявлению пресс-центра Lexus, автолюбители, которые пользовались в марте 2018 года программой Lexus Trade-In, экономят 300 000 рублей на машины 2018 года выпуска и 250 000 рублей на авто 2017 модельного года. Если покупать бизнес-седаны Lexus ES 200 и Lexus ES 250 2017, то можно получить выгоду в 200 000 рублей, а если те же авто 2018 модельного года, то 150 000 рублей. Премиальный внедорожник Lexus GX 2017 и 2018 годов выпуска доступен по схеме Trade-In с экономией в 200 000 рублей. 150 000 рублей можно сэкономить по этой же программе при покупке кроссоверов Lexus RX, Lexus RX 350 L и Lexus NX 2017 и 2018 года выпуска.

Все покупатели, изъявившие желание купить с 1 по 30 апреля нынешнего года Lexus ES, Lexus LX, Lexus GX, Lexus RX, Lexus RX 350L и Lexus NX, подключаются к программе «Помощь на дороге». Она действует три года с момента покупки автомобиля.