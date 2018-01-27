В апреле в России появятся сразу три автоновинки

Апрель станет для России месяцем как минимум трех дебютов автомобильного рынка. При этом продажи двух новинок начнутся в стране в День космонавтики.

12 апреля на рынке России должны появиться южнокорейский бизнес-седан Genesis G70, а также французский паркетник Citroen C3 Aircross. Кроме того, в этом месяце китайцы начнут в РФ продажи кроссовера Hawtai Laville.

Изящный бизнес-седан Genesis G70 получил хорошую динамику и широкий функционал, а также продвинутые системы безопасности. Во внешности транспортного средства переплетаются роскошь и спорт. Особенно выделяются крупная радиаторная решетка и светодиодными фарами. Рублевый прайс на новинку пока не озвучивается.

Кроссовер Citroen C3 Aircross имеет большой дорожный просвет. Водительское кресло автомобиля высоко посажено, что улучшает обзор. Главной особенностью паркетника станет персонализация, ведь он будет продаваться в 90 вариантах оформления кузова.

Китайские машиностроители привезут в Россию в апреле переднеприводный кроссовер Hawtai Laville. Машина оснащается 1,5-литровой установкой мощностью 145 л.с. Для агрегата предусмотрены 6-МКПП и 4-АКПП. В базовом исполнении паркетник оснащается кондиционером, системой ЭРА-ГЛОНАСС, датчиками давления шин, обогревом заднего стекла. Также автомобиль имеет бесключевой доступ.

В России остаются под вопросом апрельские презентации моделей Lifan X70, Aston Martin Vantage, Audi RS 4 Avant, Citroen DS7 Crossback и Jeep Compass второй генерации.