Российское подразделение Suzuki сменило генерального директора

Пост генерального директора российского подразделения японской компании займет Юта Такахаси. По данным пресс-центра марки, он придет на смену Кэиити Сумида.

Последний руководил российским офисом компании Suzuki с 2015 года. Юта Такахаси предстоит заняться развитием японской марки в РФ, а также реализацией ее бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций бренда на рынке страны.

По словам Юта Такахаси, в ближайшие годы Suzuki намерена усилить свою дилерскую сеть в России и повысить узнаваемость марки в стране. Одной из главных задач топ-менеджера станет улучшение продаж бренда в РФ.

Юта Такахаси является специалистом с богатым опытом работы в автомобильной индустрии. Топ-менеджер трудится в этой сфере уже 18 лет. АЕБ информирует, что по итогам февраля текущего года в России было реализовано 307 автомобилей марки Suzuki. Спрос на эти машины упал в стране на 19% в годовом сравнении. В феврале минувшего года японцы продам в РФ 355 машин.

Сейчас бренд Suzuki представлен в России моделями Vitara, Jimny и SX4. Также в ближайшее время в стране может появиться хэтчбек Swift.