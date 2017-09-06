Новый кроссовер Lifan X70 появится в России уже в апреле этого года

Накануне стала известна дата начала продаж нового китайского кроссовера Lifan X70 в России. Паркетник появится у российских дилеров уже в этом месяце, а точнее 17 апреля.





На данный момент о новом паркетнике Lifan X70 известно очень мало, российских офис не раскрывает цен и комплектаций новинки. Но известно, что для россиян модель будет оснащаться бензиновым 4-цилиндровым агрегатом, способным генерировать 136 лошадиных сил. Данный двигатель будет работать в тандеме с 5-ступенчатой механикой, или же вариатором. Крутящий момент передается исключительно на переднюю ось.

Напомним, новый паркетник Lifan X70 был анонсирован еще в начале года, а уже в марте появились первые тизеры интерьера российской версии автомобиля. Представители главного офиса Lifan сообщают, что модель позиционируется как приемник устаревшего X60, однако в этом году на рынке будут обе модели.

Согласно официальной информации, X70 получит неплохое оснащение, в которое войдут такие системы, как подогрев сидений, мультимедийная установка с огромным 9,0-дюймовым дисплеем, электропривод водительского сиденья на 6 положений и прочие.