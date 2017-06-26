Land Rover в Москве поставит новый рекорд книги Гиннесса

Британская премиальная машиностроительная компания Land Rover собирается поставить двойной рекорд книги рекордов Гиннесса в честь своего 70-летнего юбилея. Осуществить свою затею разработчики запланировали в Москве.

Автопроизводитель намерен организовать самый большой парад авто бренда. Парад должен пройти с 21 по 22 апреля текущего года на Третьем транспортном кольце мегаполиса. Чтобы принять участие в параде, автолюбителям необходимо пройти регистрацию, используя специальное приложение. Любой обладатель автомобиля марки Land Rover может загрузить приложение с названием «Land Rover 70» на онлайн-сервисах Google Play или App Store.

В правилах мероприятия указывается, что экипаж автомобиля составляет не меньше двух человек. Более подробно о мероприятии можно узнать на официальном портале Land Rover.