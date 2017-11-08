Филиппинцы построили бамбуковый электрический мотоцикл

Директор компании Meep Inc. Кристофер Перес Ларсен разработал электрический мотоцикл с бамбуковыми элементами, который назвали Bamboo Electric Bike. Причиной создания такой модели стала правительственная программа на Филиппинах по высадке бамбука.

На Филиппинах была объявлена массовая правительственная программа по высадке бамбуковых деревьев до 2020 года. Кристофер Перес Ларсен, создавая мотоцикл, решил доказать, что бамбук может оказаться крепче стали.

В результате Meep Inc. создали единственный Bamboo Electric Bike с электродвигателем, который обеспечивает скорость в 75 миль/час, однако предельную скорость ограничили до 60 миль/час, так как модель предназначена для городской езды. Аккумулятор обеспечивает только 31 милю хода.

Классический стеклопластиковый корпус мотоцикла заменила бамбуковая основа, которая состоит из двух слоев, пропитанных морской смолой. На данный момент неизвестно, будет ли запущено серийное производство Bamboo Electric Bike, однако идея оказалась довольно привлекательной.