Японские тюнеры преобразовали Toyota Prius в Lexus

Известная японская тюнинговая компания Aimgain рассказала о создании необычного пакета доработок для гибридного Toyota Prius. Благодаря дополнениям получится смесь обычного Toyota Prius и люксового Lexus.

Главными компонентами указанного пакета выступает передняя половина авто, исполненная в узнаваемом духе марки Lexus. В частности, это больше заметно в решетке радиатора и переделанных бамперах.

Кроме обновленного «передка» модель снабдили модными боковыми юбками, низкой посадкой и спортивной системой тормозов. Отмечается, что технические параметры не сильно подверглись изменениям.

Следует напомнить, что это не единственный тюнинг-пакет для Toyota Prius. В октябре прошлого года американцы представили дрэгстер, построенный на архитектуре Toyota Prius, но он получил только внешнее оформление от донора. Под капотом появился бензиновый 8-цилиндровый агрегат объемом 6,2 литра, взятый у Dodge Challenger Hellcat.