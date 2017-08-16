Renault Captur получил самую производительную версию S-Edition

Французская машиностроительная компания Renault презентовала наиболее производительную версию своего кроссовера Renault Captur. Представленной модификации дали имя S-Edition.

От базового варианта исполнения новая версия отличается мотором, который генерирует 150 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП и роботизированной трансмиссией. За нее придется выложить от 24 600 евро. Отмечается, что Renault Captur S-Edition выйдет и со 120-сильным агрегатом и 110-сильным дизелем. Они смогут функционировать с «механикой» и «роботом».

Помимо технических параметров, стоит выделить еще 8 комбинаций основного цвета кузова и крыши. Опционально предлагается стеклянный верх и аудиосистема Bose.

Следует напомнить, что в РФ Renault Kaptur не продают, так как на отечественном рынке имеется Renault Kaptur. Он отличается по архитектуре, габаритам и моторной линейке.