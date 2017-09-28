Toyota может выпустить семиместную версию кроссовера RAV4

Японские машиностроители не отрицают, что в ближайшем будущем на рынке может появиться семиместная модификация кроссовера Toyota RAV4. При этом разработчики не говорят ничего конкретного о таком исполнении автомобиля.

На мартовском мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировала следующая генерация кроссовера Toyota RAV4. Известно, что машина перешла на шасси TNGA. Расстояние между осями автомобиля выросло на 3 сантиметра по сравнению с его предшественником. Некоторые эксперты из-за этого заговорили о том, что японцы сделают для новинки семиместную модификацию.

Австралийским журналистам сайта GoAuto удалось пообщаться с топ-менеджерами компании Toyota. Представители прессы поинтересовались о будущем модели RAV4, благодаря чему узнали, что производитель не исключает идею создания семиместного кроссовера, но если он и появится, то нескоро.

Джек Холлис, вице-президент группы Toyota Motor в Северной Америке, заявил, что модель RAV4 занимает свою нишу среди компактных кроссоверов, но ей есть куда расти. При этом ничего конкретного топ-менеджер не сказал. Также он напомнил, что сейчас японская марка и так располагает несколькими семиместными вседорожниками, поэтому в трехрядном RAV4 сейчас нет нужды.