Салон нового кроссовера Zotye T600 рассекречен в сети

Неделю назад в сети появились тизерные изображения внешнего оформления нового китайского кроссовера Zotye T600. А вот теперь в интернет утекли изображения салона нового Zotye T600.

Следует сказать, что в Китае Zotye T600 является целым семейством, в состав которого помимо стандартной модели вошли версии Sport и Coupe, которые отличаются дизайнерскими наработками. Автомобиль оснастили абсолютно новой передней панелью, виртуальной панелью управления и современным мультимедийным центром с тачскрином. Вместо рычага переключения в салоне появилась шайба. В центре имеется еще один дисплей, под которым находятся кнопки, которые скорее всего активируют климат-контроль.

Данные о моторной линейке нового Zotye T600 пока засекречены. Первая генерация кроссовера в КНР предлагается с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми турбомоторами с отдачей 162 и 190 лошадиных сил. Они работают в паре с 5-скоростной МКПП и «роботом».

Моторная гамма Zotye T600 Sport не отличается от стандартного исполнения, а вот под капотом Zotye T600 Coupe разместились 1,5- и 1,8-литровые агрегаты с отдачей 156 и 177 «лошадок». Они функционируют с «механикой», «автоматом» и роботизированной трансмиссией с передним приводом. На рынке Поднебесной новинка появится уже в этом году.