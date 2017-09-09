Новый Cadillac XT4 оборудуют прогрессивным круиз-контролем Super Cruise

Круиз-контроль Super Cruise, разработанный инженерами американской машиностроительной компанией Cadillac, появился в 2017 году на премиальном седане Cadillac CT6. Отмечается, что новая система получила массу положительных отзывов за свои полуавтономные способности.

Пресс-секретарь Cadillac Донни Нордлихт в беседе с журналистами портала Motor Authority проинформировал, что технологией Super Cruise кроссовер Cadillac XT4 не будет оснащен сразу. Внедрение данного комплекса ожидается в ближайшем будущем. Отмечается, что данный круиз-контроль пока является довольно дорогой дополнительной функцией.

На сегодняшний день полуавтономная система Super Cruise обойдется в 5 000 долларов. Со стартовой ценоз в 35 000 долларов кроссовер Cadillac XT4 является более дешевым, чем наиболее бюджетный вариант седана Cadillac CT6. Представители премиального бренда подчеркивают, что сомневаются в том, что клиенты смогут купить машины с функцией, которая вряд ли им понадобится.

Следует сказать, что в соответствии со стратегией Cadillac, далее прогрессивный круиз-контроль Super Cruise внедрят в кроссовер Cadillac XT4. Недавно в Cadillac опровергли информацию о том, что новый спорткар Chevrolet Corvette снабдят 8-цилиндровыйм битурбированным двигателем от Cadillac.