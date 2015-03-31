Система «Умный двор» поможет красноярцам прогревать машины и заряжать электрокары

В России стартует новый проект под названием «Умный дом». Пробный запуск системы прошел в сибирском городе Красноярск, согласно программе мероприятия «Экологический двор», которое было организовано активистами из Экологического фонда СФУ.

Целью акции выступает уменьшение выбросов вредных веществ от автомобилей, которые подогреваются в холодное время года. В соответствии с проектом, в одном из красноярских дворов установят особые электронагреватели, для которых создадут необходимую инфраструктуру.

Включать и выключать нагреватели автолюбители смогут при помощи мобильного приложения. Благодаря этому, автомобилисты смогут прогревать двигатели своих авто, не покидая дома и не загрязняя окружающую среду. Еще в приложении будут регистрироваться время включения подогрева и число потраченной энергии.