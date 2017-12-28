В сети появились шпионские фото спортивного KIA Cerato GT

Южнокорейская автокомпания KIA Motors вскоре планируется представить общественности обновленный Cerato GT в спортивном исполнении. Сейчас ведется испытания модели, а фотошпионы выкладывают все новые и новые фотографии в сеть.

На корейских автомобильных порталах накануне появились шпионские фото KIA Cerato GT, проходящего испытания на дорогах Южной Кореи. Стоит отметить, что на корейском рынке модель известна, как KIA K3.

Премьера обновленного Cerato GT в заряженной версии состоится в этом году, скорее всего во второй половине года. Однако нет точной информации о том, когда модель появится в салонах автодилеров. Также нет сведений о том, появится ли новинка в России и на других рынках, помимо южнокорейского.

Хотя качество шпионской фотографии оставляет желать лучшего, можно отчетливо заметить несколько явных изменений. Особенно в глаза бросается агрессивный обвес и спортивная система выхлопа. Кроме того, виден аэродинамический диффузор, который намекает на то, что перед нами действительно спортивная версия авто.

По предварительным данным, модель оснастят 1,6-литровым силовым агрегатом, который способен генерировать более 200 лошадиных сил. В тандеме с ним будет работать либо 6-ступенчатая МКПП, либо же 7-скоростной "автомат".