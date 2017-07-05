В Беларуси возобновят сборку автомобилей Iran Khodro

Иранская машиностроительная компания Iran Khodro Company (IKCO) в партнерстве с белорусским предприятием «Юнисон» возобновит сборку своих автомобилей на территории республики. Стороны уже договорились о сотрудничестве и объемах производства.

В рамках контракта компания Iran Khodro выпустит в Беларуси 1 000 экземпляров моделей Dena и Dena Plus в нынешнем году. За ближайшие пять лет должно быть выпущено 5 000 автомобилей. Об этом рассказал посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.

Дипломат отметил, что модель Dena является новейшим продуктом компании Iran Khodro. Производитель рассчитывает, что иранские автомобили следующей генерации появятся в Беларуси до конца текущего года. В 2016 году состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями Iran Khodro Company и «Юнисон». За счет договора иранцы рассчитывают расширить свои экспортные рынки.

В 2006 году Iran Khodro начала в Беларуси выпуск модели Samand. Машина покинула конвейер в 2013 году на почве конфликта интересов основных акционеров. Всего за семь лет было выпущено 2 тысячи автомобилей.