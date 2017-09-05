На гоночной трассе запечатлен беззвучный прототип Ferrari
Итальянские машиностроители вывели на гоночную трассу «Фиорано» прототип суперкара Ferrari, не издающий никаких звуков во время движения. Автомобиль был запечатлен на видео, которое накануне появилось на YouTube-канале PurePerformance.
На данный момент нет никакой информации о беззвучном прототипе Ferrari. Испытуемая машина похожа на модель 488. Различить внешность автомобиля сложно, так как он частично замаскирован камуфлирующей пленкой.
СМИ неоднократно обсуждали намерения итальянцев заняться семейством моделей с гибридным агрегатом. Сообщалось, что для таких силовых установок основой могут стать моторы V12. Подобная схема применена на 963-сильном суперкаре Ferrari LaFerrari.
Купе Ferrari 488, на которое похож беззвучный прототип, замеченный на гоночной трассе «Фиорано», имеет в моторном отсеке турбированный агрегат с восемью цилиндрами объемом 3,9 литра. В самой мощной версии модели этот двигатель выдает производительность в 720 лошадиных сил при 770 Нм крутящего момента.