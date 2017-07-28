Озвучена дата презентации Ford Focus следующего поколения

Румынское подразделение компании Ford обнародовало тизерное видео с хэтчбеком Focus четвёртой генерации, а также раскрыло сроки премьеры новинки. Автомобиль дебютирует уже 10 апреля в Европе на специальном мероприятии.

Как пишет издание Autoevolution, выпуск нового Ford Focus организуют на предприятии компании в Зарлуи, Германия. Там же планируется производить вариант в кузове универсал. В моторную гамму новинки войдут бензиновые турбированные агрегаты EcoBoost объёмом 1,0 и 1,5 литра, а также дизельные двигатели EcoBlue на 1,5 и 2,0 литра. Покупателям предложат выбор между механической трансмиссией и 8-скоростным «автоматом».

Новый Ford Focus в «старших» комплектациях оборудуют электроприводом двери багажника, беспроводной зарядкой для мобильных устройств, проекционным дисплеем, панорамной крышей и стереосистемой Bang&Olufsen.

В России актуальный Focus можно купить с 1,6-литровым атмосферным мотором, способным развивать 105 или 125 лошадиных сил, а также с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором. Цены на автомобиль стартуют от 843 000 рублей.