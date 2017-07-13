Мэрия Новосибирска получила 20 больших машин-пылесосов для уборки улиц

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о получении 20 новых спецмашин для уборки пыли на дорогах. На данный момент машины проходят регистрацию и ставятся на учет. По окончании этого, спецтехника сразу же поступит к дорожникам Новосибирска.





Всего мэрия получила 20 специальных машин, среди которых: 10 вакуумных подметательно-уборочных машин City Fante, которые разработаны как для летней уборки, так и для зимней. Машина оснащается платформой для перевозки грузов, подметательной системой и системой подборки мусора. Температурный передел работы спецтехники равняется 50 градусам тепла, либо 35 градусам мороза.



Помимо City Fante, на учет поставили три ВКМ (вакуумная уборочная коммунальная машина), которые специализируются на уборке узких проходов и площадей. Данные машины могут проникнуть в самые труднодоступные места.



Еще одной уникальной машиной стала ЭД500К - специальная техника, оснащённая пескоразбрасывателем, оборудованием для полива, распределители противогололедных материалов, щеткой для уборки листьев и прочими широконаправленными системами.



Также на службу заступили четыре трактора "Беларус-82.1", оснащенные отвалами, щетками и прочим оборудованием для уборки улиц.