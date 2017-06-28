Buick анонсировал выход новой серийной модели Velite 6

Американский автопроизводитель Buick озвучил дату презентации новой серийной модели, получившей название Velite 6. Машина уже разработана, и предназначена для продаж в Китае.

Марка Velite дебютировала два года назад в Гуанчжоу, и представляет собой суббренд компании Buick. Американский производитель в последние годы набирает популярности на китайском рынке.

Модель Buick Velite 6 не является «первенцем» своего бренда. В 2017 году на китайском рынке начались продажи Velite 5, представляющего собой перелицованную и усовершенствованную версию Chevrolet Volt.

Buick Velite 6 выйдет на рынок в исключительно в пятидверном кузове в модификациях с гибридным агрегатом или с полностью электрической силовой установкой. При этом, аккумуляторы гибрида можно будет заряжать от обычной розетки.

На данный момент нет ясности в том, что стоит ожидать от нового Buick Velite 6. Американцы скрывают и внешность, и характеристики новинки, но озвучат их на официально презентации транспортного средства, которая состоится 17 апреля.