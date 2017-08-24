Составлен ТОП-10 популярных кроссоверов на вторичном рынке Москвы

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" составило отчет за первые два месяца этого года. Согласно этим данным, в Москве было продано 12,2 тысячи подержанных автомобилей SUV-сегмента. Эксперты также составили список самых популярных кроссоверов.





Популярность кроссоверов продолжает набирать обороты, это видно из отчета "АВТОСТАТ", согласно которому в январе-феврале этого года москвичи приобрели на 3,4% больше поддержанных кроссоверов, чем за аналогичный период 2017 года.



Наиболее популярным автомобилем сегмента в Москве стал BMW X5, разошедшийся тиражом 389 моделей. Это на 6,9% больше, чем в первые два месяца прошлого года. Второе место по праву занял Nissan X-Trail, который пришелся по вкусу 372 покупателям. Тройку лидеров замкнул еще один представитель японской компании - Nissan Qashqai с объемом продаж 319 единиц.



Четвертую и пятую позицию с одинаковыми показателями заняли две немецкие модели - Mercedes-Benz M-Class и Volkswagen Tiguan с результатами в 285 штук.



Помимо этих моделей, в ТОП-10 вошли такие кроссоверы, как: Volkswagen Touareg, Volvo XC90, показавший рост на 22,4%, Mercedes-Benz GL-Class, Mitsubishi Outlander, а также Toyota RAV4.