Возрожденный спорткар Toyota Supra останется без "механики"

Компания Toyota вот уже три года ведет работу по возрождению легендарной спортивной модели Supra, которая не получала обновление долгие 15 лет. Недавно стало известно, что спорткар лишится механической коробки передач.





Toyota Supra, прославленная в компьютерных играх и фильмах, несомненно является одной из лучших в своем классе. Однако модель уже сильно устарела, поэтому в 2015 году руководство компании приняло решение обновить спорткар.

Одним из основных и глобальных изменений является полное удаление механической коробки передач. Главный инженер Тетсуи Тада, работающий над проектом, отмечает, что механика не способна раскрыть весь потенциал новой силовой установки. В то же время, роботизированная КПП с двойным сцеплением позволит выжать из машины куда больше, чем сейчас.





Под капотом обновленной Toyota Supra расположился 3,0-литровый рядный 6-цилидровый двигатель BMW, оснащенный двойными турбонагнетателями. Такая компоновка позволит на выходе выдать 450 лошадиных сил. Новая трансмиссия сделает автомобиль более "послушным" и управляемым.





Напомним, ранее, главный инженер проекта Тетсуи Тада извинялся перед автолюбителями за слишком большую задержку между обновления автомобиля. Он отметил, что 15 лет - это слишком много.