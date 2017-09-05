Быстрейший Mercedes C-Class получит гибридный привод

Mercedes-AMG выпустит новую генерацию «заряженных» автомобилей C-Class с индексом «63». Такими сведениями с зарубежным изданием CarAdvice поделился руководитель спортивного подраздения компании Тобиас Моерс.

Топ-менеджер рассказал, что новинка вряд ли дебютирует раньше 2020 года, при этом следующее поколение автомобиля, скорее всего, окажется гибридным. Руководство подразделения Mercedes-AMG вынуждено подстраиваться под жесткие экологические требования, сохраняя при этом высокую производительность машин.

На сегодняшний день седан, универсал, купе и кабриолет комплектуются 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Мощность такого агрегата на стандартных версиях составляет 465 лошадиных сил, а на вариантах S – 510 «лошадей». Быстрейшее купе Mercedes-AMG C63 S разгоняется до первых 100 км/ч за 3,9 секунды, а максимальная отметка на спидометре достигает 290 км/ч.

В рамках Нью-Йоркского автосалона Mercedes-AMG показал обновлённую линейку «заряженных» C-Class. На смену устаревшей 7-скоростной коробке передач пришла 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.