«Си» или «Ши»? Mitsubishi Motors поставила точку в споре‍ о произношении названия

Японская марка Mitsubishi, как только появилась на рынке России, породила в стране спор касательного того, как произносить ее название. Автомобилисты РФ разделились на два лагеря, один из которых говорил «митсубиси», а второй «митсубиши».

Как оказалось, правильное произношение названия Mitsubishi в России обсуждалось не только автомобилистами, но и отечественным офисом японского бренда. Чтобы внести ясность в ситуацию, представители марки в РФ подали соответствующий запрос в ее штаб квартиру. После этого быстро поступил ответ.

Главный офис компании Mitsubishi в своем сообщении заявил, что в транслитерации на русский язык название марки звучит как «митсубиши». В связи с эти в ближайшее время дилерская сеть бренда будет переименована в стране на «Митсубиши Моторс». Более того, после спора в России японцы обратили внимание на проблему произношения названия марки и в других странах. В связи с этим производитель изменит до конца года свои глобальные стандарты, в соответствии с которыми название бренда и дилерского центра должны быть на языке того государства, в котором они работают.