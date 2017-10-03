На рынок выходит обновленная копия "Газели" от китайской JMC

Китайская автомобильная компания JMC начала продажи обновленного фургона Teshun, который подозрительно похож на Ford Transit 1986 модельного года и российскую "ГАЗель". Новинка практически не изменилась, однако получила широкий список оснащения.

Предыдущее поколение фургона JMC Teshun не получало глобальных обновлений долгих 10 лет. Однако, прошлой весной у компании закончился срок действия лицензии на выпуск, что буквально заставило разработчиков освежить модель и переименовать.





Основные изменения затронули экстерьер Teshun, фары стали больше и получили светодиоды, а радиаторная решетка изменила форму. Кроме того, були полностью переработаны бампера и салон автомобиля.



Силовая часть не получила особых отличий, в движение обновленный JMC Teshun приводится бензиновым 2,4-литровым 136-сильным агрегатом. Помимо него, в моторной линейке есть 2,8-литровый дизельный двигатель, способный генерировать 108 лошадиных сил. Силовые установки работают в тандеме с 5-скоростной механической коробкой переключения передач. Крутящий момент передается исключительно на заднюю ось.

В Поднебесной новинка продается по цене от 101 300 юаней, что равняется 924 000 рублей. Максимальная комплектация стоит порядка 1 300 000 рублей.