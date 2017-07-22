Составлен ТОП-10 самых ожидаемых электрокроссоверов

На прошедшем Женевском автосалоне было представлено множество новых электрокаров, которые наравне, а иногда и на шаг впереди Tesla. Автомобильные эксперты составили ТОП-10 самых ожидаемых электрокроссоверов, не уступающих Tesla Model X.





ТОП-10 открывает баварский кроссовер BMW iX3, который представят до конца года вместе с другими моделями линейки BMW i. Грубо говоря, это тот же X3, только с новой силовой установкой. Следом за ним расположилась Audi e-tron. О первом электрокроссовере Audi не говорил только ленивый, и вот уже в конце года модель выходит на рынок.





Тройку лидеров замыкает футуристичный японский концепт-кар Nissan IMx Kuro, который появится в ближайшие два-три года. Новинка может стать первым массовым электрокроссовером в мире. Четвертое место досталось нашумевшему Volkswagen I.D. Crozz, выход которого запланирован на 2020 год. Пятое почетное место занял близнец I.D. Crozz - Skoda VisionE со своей 400-сильной силовой установкой.





В ТОП-10 самых ожидаемых электрокроссоверов также попали такие модели, как спортивный Ford Mach 1, Mercedes EQC, Byton Conept и Volvo 40.2. Еще одним интересным и ожидаемым кроссовером стал амбициозный Faraday Future FF91, на который уже открыт предзаказ, а на американских дорогах во всю ведутся испытания.