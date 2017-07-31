Озвучены цены и характеристики новой Toyota Camry для России

Накануне были озвучены цены на разные комплектации обновленной Toyota Camry, а также появилась информация о силовых характеристиках модели. Базовая стоимость новинки составит 1 399 000 рублей, в то время, как за топовую модификацию придется выложить 2 341 000 рублей.

Для российского автомобильного рынка Toyota Camry будет представлена с тремя атмосферными двигателями: 2,0-литровым 150-сильным, 2,5-литровым на 181 лошадиную силу и 6-цилиндровым 3,5-литровым 249-сильным движком. Стоит отметить, что последний устанавливается на американскую версию модели, однако в США данный двигатель вырабатывает 305 лошадиных сил, для России мощность специально была урезана, ради снижения стоимости. Данный 3,5-литровый "монстр" оснащен системой комбинированного впрыска, увеличенной степенью сжатия и передовым гидравлическим фазовращателем. Все это работает в сочетании с 6-скоростной автоматической коробкой.

Что касается цен, то автомобиль Toyota Camry с 2,0-литровым двигателем можно купить по цене от 1 399 000 до 1 549 000 рублей, в зависимости от комплектации. Для 2,5-литрового варианта, цена стартует от 1 623 000 рублей. Для топовой версии с 3,5-литровым агрегатом стоимость варьируется от 2 166 000 до 2 341 000 рублей.