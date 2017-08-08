Honda прекратит сборку Accord на 11 дней из-за низкого спроса

Современный спрос на кроссоверы значительно снижает спрос на модели других сегментов, особенно это видно на примере Honda Accord, которая потеряла некогда огромные объемы продаж. В связи с этим, руководство компании решило прекратить производство в течении 11 дней.

Honda Accord когда-то была самой продаваемой моделью класса седан в Америке, однако сейчас ее практически полностью сдвинули с рынка. Все большую популярность набирают кроссоверы и внедорожники. Руководители компании отмечают, что постоянно корректируют объемы выпускаемых моделей и если автомобиль себя не оправдывает, то нет смысла продолжать затрачивать на него ресурсы. По этой причине было принято решение полностью остановить производство среднеразмерного седана Honda Accord в течении 11 рабочих дней.

Стоит отметить, что Honda Accord продавалась не хуже конкурентов, в прошлом году дилерам удалось реализовать 322 655 автомобилей только на территории США, что не намного меньше результата 2016 года. Однако новый 2018 год принес свои корректировки, так как за пару месяцев продажи упали на значительные 5 000 моделей, если сравнивать с прошлым годом.