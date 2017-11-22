Geely рассекретила салон гибридного Emgrand GT

На следующей неделе в Китае начнутся продажи обновленной Geely Borui GE, которая в России известна под именем Emgrand GT. В сети появились первые фотографии салона модели, которая получила некоторые изменения.





Внешний вид обновленного Emgrand GT получил ряд изменений. Модель оснастили новыми светодиодными фарами, измененными ходовыми огнями и переработанными бамперами. Также были видоизменена радиаторная решетка, которая теперь соответствует стилю линейки Emgrand. Интерьер также подвергся косметическому "ремонту". Салон получил новую "торпеду", которая может похвастаться стеклянной вставкой причудливой формы. Такую же вставку можно заметить и на дверях. Мультимедийной системой отныне легче управлять, в этом помогает 12,3-дюймовый экран в топовой версии и 8,0-дюймовый в обычной комплектации.





Что качается силовых характеристик, компания решила не раскрывать сразу все карты. По неофициальной информации, Geely Emgrand GT оснащается турбированным силовым агрегатом, объемом 1,5-литра, способным генерировать 179 лошадиных сил. Вместе с ним работает электромотор и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Отмечается, что новинку можно будет заряжать от домашней розетки.

Официальная премьера обновленной Geely Emgrand GT состоится 9 апреля этого года, а у дилеров новинка появится уже этим летом.