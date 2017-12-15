Эксперты: В России цены на автомобили вырастут на 10-15% в 2018 году

С 1 апреля 2018 года в России начали действовать новые ставки утильсбора на легковые и грузовые авто. В связи с этим автомобильные эксперты прогнозируют рост цен на машины на 10-15% в зависимости от марки.

Руководитель департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян отметил в ходе интервью для агентства «АВТОСТАТ», что для автопроизводителей, имеющих на территории РФ заводы, предусмотрены субсидии, которые компенсируют утилизационный сбор. Вместе с тем подобной поддержки лишены импортёры, что отражается на конечном ценнике автомобиля.

С учетом инфляции и индекса роста потребительских цен в текущем году ожидается подорожание автомобилей до 10-15%. Директор по маркетингу фирмы «Рольф» Юлия Овчинникова считает, что большинство марок будут постепенно увеличивать цены на свои ключевые модели. При этом на прибавку к цене повлияют наличие локализованного производства, мощность моторов и многие другие факторы.

Напомним, в России начали взимать утилизационный сбор с производителей и импортёров машин в 2012 году, когда страна вступила в ВТО, а также снизились таможенные пошлины на автомобили.