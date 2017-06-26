Как могла бы выглядеть новая Ока: представлены рендеры

На днях в сети появились упоминания о том, что разработчики "АвтоВАЗ" планируют воссоздать легендарную малолитражку Ока. Дизайнеры российского портала "Колеса.ру" представили каким бы мог быть автомобиль в нынешних реалиях.

Скорее всего, разработчики оставят уже существующую основу, которая отлично подходит для данного авто. Однако, обновленная Ока получит ряд визуальных изменений. Сейчас "АвтоВАЗ" стремится подогнать все свои модели под общий стиль, новинка не будет исключением.

Как показано на рендерах, Ока получит фирменную радиаторную решетку и обновленные фары, а также переработанные зеркала и дверные ручки. По мнению дизайнеров, боковые панели обзаведутся уже привычными элементами подштамповки, которые повторят изгиб колесных арок. Задняя дверь останется без изменений, что позволит сохранить большой проем багажного отделения, но габаритные огни получат ряд визуальных изменений. Стоит отметить, что номерное углубление обновленной Ока напоминает таковое у Xray.

К сожалению, на данный момент нет точной информации о силовых характеристиках модели, а также о дате начала её производства.