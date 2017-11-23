На заводе McLaren введут синхронные чаепития

Британский автопроизводитель McLaren внедрил необычные правила внутреннего распорядка, которые должны повысить эффективность рабочего процесса. К примеру, сотрудники компании начнут синхронно пить чай.

Представители McLaren разместили на официальном YouTube-канале марки новую видеозапись, в которой поясняется, какие новшества появятся в компании и для чего они нужны. Руководство британской марки считает, что синхронный перерыв на чаепитие позволит меньше отвлекаться от работы.

Кроме того, работники из подразделения контроля качества под названием McLaren Technology Center измерят напольную плитку, ведь отклонения даже в 0,01 мм от нормы может отрицательно повлиять на работу. Согласно новому распорядку, весь персонал начнёт шагать «нога в ногу», чтобы повысить дисциплину.

Некоторые пользователи, просмотревшие ролик McLaren, усомнились в не только в необходимости подобных правил, но и в правдивости самой новости. Как оказалось, не зря, ведь видео было первоапрельским розыгрышем. Отметим, что от работников завода McLaren в самом деле требуют дисциплины, однако соблюдение столь странных правил вряд ли положительно сказалось бы на их работе.