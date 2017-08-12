Aston Martin разработали монстр-трак на основе кросса DBX

Aston Martin представили монстр-трак Project Sparta, в основе которого лежит концептуальный кроссовер DBX. Новинку оснастили двигателем Valkyrie AMR Pro производительностью в 1 100 «лошадей».

Несмотря на то, что в 2015 году состоялась презентация кроссовера Aston Martin DBX, бренд так и не выпустил ни одного внедорожника. Компания утверждает что первым кроссом станет Varekai. Автоэксперты считают, что монстр-трак Aston Martin Project Sparta только шутка, однако компания утверждает, что модель примет участие в соревновании Monster Jam 2019 года.

Монстр трак получил лаймовые акценты, как у Valkyrie AMR Pro. Также авто оснастили двигателем V12 от того же суперкара объемом 6,5 литра производительностью 1 100 «лошадей». Это будет единственный экземпляр на котором будет соревноваться пилот Aston Martin Racing Works Даррен Тернер, который является трехкратным чемпионом «24 часа Ле-Мана».