Владельцы автомобилей Volkswagen намерены подать в суд на компанию

Владельцы автомобилей Volkswagen жалуются, что их машины работают гораздо хуже после проведённого компанией сервисного обслуживания. Недовольные клиенты собираются подать иск против немецкого автопроизводителя.

Более 10% хозяев моделей Volkswagen заявили, что после проведённых компанией ремонтных работ их автомобили стали намного менее мощными. Отметим, что сервисная акция проводилась в связи с дизельным скандалом.

Основные жалобы автовладельцев относятся к уменьшению топливной эффективности и даже выходу из строя мотора. Многие из них пожалели, что отправили свои машины в сервис, и в настоящее время подготавливают иск против концерна.

Напомним, что похожий инцидент произошёл в середине прошлого года в Великобритании. После того, как Volkswagen обновил автомобили на «тяжелом» топливе, клиенты массово стали сообщать о завышенном расходе топлива и самопроизвольном заглушении двигателя.

В конце марта 2018 года Volkswagen объявил об отзыве почти 400 коммерческих автомобилей Crafter, проданных в России с прошлого года по настоящее время. Сервисная акция проводится из-за дефекта топливного фильтра. В том же месяце компания отозвала в Китае свыше 33 000 автомобилей вследствие возможных проблем с дренажным клапаном.